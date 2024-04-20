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السبت 20 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة والجليل الأعلى

الجليل الأعلى
الجليل الأعلى
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أفادت "القاهرة الإخبارية"، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة وعدة بلدات بالجليل الأعلى خشية تسلل طائرة مسيرة، وذلك في نبأ عاجل.

كما أفادت "القاهرة الإخبارية"، بوقوع اشتباكات قوية بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة الغربية.

وقبل قليل، قصفت طائرات الاحتلال بكثافة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أفادت "القاهرة الإخبارية"، بأن زوارق الاحتلال تقصف ساحل مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، إضافة إلى قصف مدفعي عنيف شرق وشمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكانت أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، ارتفاع عدد الشهداء برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم إلى 5، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

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