جامعة القناة تكرم أستاذ إرشاد سياحي لقيادته فوج مكون من 15 سفيرا في زيارة إلى دمياط

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس رسالة شكر وتقدير إلى الدكتور محمد رفعت محمد السعيد زرمبة مدرس الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق؛ لتمثيله المشرف للجامعة خلال مشاركته في الزيارة التي قام بها السفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، وسفراء وقائمين بأعمال 13 دولة لاتينية معتمدين بالقاهرة، وسفير كندا إلى مدينة دمياط.

حيث ألقى الدكتور محمد رفعت محاضرة تحمل عنوان "دمياط ... تاريخياً وثقافياً "، تناول خلالها عرض لتاريخ دمياط في العصور القديمة والحديثة، جاء ذلك أثناء المؤتمر الذي أقيم على هامش الزيارة.

وتابع مندور أن مثل هذه المشاركات الهامة تثري خبرات ومعارف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وتمثل إضافة جيدة لهم، كما تؤكد على تميزهم.

ومن جانبه - أعرب الدكتور محمد رفعت عن بالغ سعادته لتكليف الدكتور ناصر مندور له للمشاركة في هذا الحدث الهام، شاكراً رئيس الجامعة على دعمه الملموس لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.

هذا وجاءت زيارة مساعد وزير الخارجية إلى محافظة دمياط في إطار جهود وزارة الخارجية للترويج للقدرات المصرية في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والثقافة، بهدف إبراز جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، من خلال المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها حالياً، وبخاصة خطط تمكين المرأة والارتقاء بمستواها ومبادرة حياة كريمة وغيرها.