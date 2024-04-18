مصرع شاب وإصابة آخر انقلبت سيارتهما على طريق المطرية بورسعيد

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، مساء اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارتهم نتيجة تصادمها بميكروباص على طريق المطرية بورسعيد.

مصرع شاب وإصابة آخر انقلبت سيارتهم على طريق المطرية بورسعيد

استقبل مستشفى الزهور، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كلا: عبدالرحمن محمود محمد 22 عامًا، جثة هامدة، عقب تعرضه لكسر في الجمجمة وتوقف بعضلة القلب، وكريم أحمد السيد 22 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالرأس، اثر انقلاب سيارتهم نتيجة تصادمها لميكروباص على طريق المطرية بورسعيد.

جاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.