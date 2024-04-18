تطوير منصة ذكاء اصطناعي للكشف المبكر عن سرطان المريء

عمل فريق من العلماء الصينيين على تطوير منصة ذكاء اصطناعي تستطيع تعزيز معدل اكتشاف سرطان المريء في المراحل المبكرة بشكل ملحوظ.

وشملت التجربة السريرية التي أجراها الباحثون من مستشفى تايتشو في مقاطعة تشجيانج ومستشفى رنمين بجامعة ووهان أكثر من 3000 مشارك خضعوا للتنظير الداخلي، حيث تم استخدام نظام الذكاء الاصطناعي على نصف المتطوعين.

وتظهر النتائج أن سرطان المريء غالبًا ما يكون بلا أعراض، لكن الأطباء المتخصصين قادرون على اكتشاف الأورام والتغيرات المسبقة للتسرطن باستخدام التنظير الداخلي.

يصل معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات إلى أكثر من 90 في المائة عند علاج الورم في المراحل المبكرة، بينما تتراجع النتائج السريرية بشكل كبير بمجرد ظهور الأعراض.

أجرت الدراسة التي نُشرت مؤخرًا في مجلة "ساينس ترانسليشنال ميديسين" تقييمًا لمنصة ذكاء اصطناعي تعتمد على خوارزميات التعلم العميق، والتي تم تدريبها عبر مجموعات بيانات تضم أكثر من 190 ألف صورة للمريء، جمعت من عدة عيادات في الصين.

وتوضح الدراسة أن هذه المنصة قادرة على مضاعفة معدل اكتشاف تغيرات المريء عالية الخطورة بنسبة "1.8 بالمائة"، مقارنة بنظيرتها في المجموعة القياسية التي تبلغ "0.9 بالمائة".

وأظهرت الدراسة أن أداة الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي حققت حساسية وخصوصية عالية بنسبة 89.7 في المائة و98.5 في المائة على التوالي في العالم الحقيقي.

وأشار المؤلف المراسل للورقة البحثية، ماو شين لي، من مستشفى تايتشو، إلى أن النظام المساعد بالمنظار يمكن بشكل كبير أخصائيي التنظير الداخلي الأقل خبرة من اكتشاف تغيرات المريء عالية الخطورة بمعدل أعلى، وبالتالي تقليل نسبة التشخيص المفقود لسرطان المريء.