لجان للمرور على مصانع تدوير المخلفات فى الدقهلية (صور)

واصلت لجان المرور علي مصانع تدوير المخلفات بنطاق محافظة الدقهلية جولاتها برئاسة وحده الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمركبات و ادارة الصحه والسلامه المهنيه.

لجان للمرور على مصانع تدوير المخلفات فى الدقهلية

وقال محافظ الدقهلية ان لجان المرور تقوم بمتابعة سير العمل بالمصانع للوقوف علي أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات ومدى التزامها ببنود التعاقد المبرم بين المحافظة والشركة.

وقال المحافظ ان الدقهلية رائدة في مجال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية بتنفيذ مصانع تدوير تستقبل شهريا 3500 طن مخلفات بلدية ويجري حاليا أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات ببلقاس ضمن مشروعات تنقية مصرف كتشنر بالمشاركة بين محافظة الدقهلية ووزارة التنمية المحلية وبدعم من بنك الإعمار الأوروبي.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه يوجد 5 مصانع تدوير مخلفات بلدية بنطاق المحافظة تقدم خدمات المعالجة والتدوير المخلفات البلدية ونقلها والتخلص الأمن منها بالمدفن الصحي الهندسي بقلابشو

من جانبه اوضح محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة انه جرى التنسيق مع المهندس خالد جلال مدير عام المركبات ومسئولي السلامة والصحة بالمحافظة وبمشاركة المهندس إبراهيم النجار وكيل إدارة المخلفات والدكتورة هدير فريد مدير إدارة التخطيط والدعم الفني بوحدة الإدارة المتكاملة وأبو المكارم علي بإدارة الرصد حيث قامت لجنة التفتيش المفاجىء لمتابعة أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات بمصنع سندوب ومدى الالتزام ببنود العقد المبرم مع المحافظة.

وتبين استقبال المصنع اليوم 1560 طن مخلفات بلدية وتم نقل 750 طن مرفوضات من الموقع الي أماكن التخلص الآمن بالمدفن الهندسي بقلابشو وتم نقل 130 طن ار دي اف ( الوقود البديل ) الي مصانع الأسمنت بحلوان.

ووجه محافظ الدقهلية بتكثيف أعمال نقل المفروضات من الموقع ونقل تراكمات النصف مفروم من داخل الموقع وانتظام أعمال التدوير والمعالجة لكافة مدخلات المصنع من المخلفات البلدية.

يذكر أن مصنع سندوب لتدوير المخلفات بطاقة استيعابية 1200 طن يوميا يستقبل المخلفات من أحياء شرق وغرب ومركز المنصورة والوحدات المحلية طلخا وبني عبيد ودكرنس وشربين ونبروه ومحلة الدمنة.

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