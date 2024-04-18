ads
الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

حظر دخول المسن المؤسسات الاجتماعية دون رضاه

قانون رعاية المسنين
قانون رعاية المسنين - ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


حرص قانون رعاية المسنين الذي صدر مؤخرا من مجلس النواب وتم تصديق رئيس الجمهورية عليه علي توفير كافة الرعاية الازمة لكبار السن سواء كانت رعاية اجتماعية أو صحية أو سياسية وحتي ترفيهية، وذلك من خلال عدد من المواد التي تتضمنت كافة التفاصيل والعقبات والمشاكل التي يتعرض لها المسن وكيفية حلها يشكل مناسب.
 حيث حذر القانون من اجبار المسن علي البقاء في المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين دون رضاه، ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة حيث يسلم الي من يتولي رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
 

حذر دخول المسن المؤسسات الاجتماعية دار المسنين دون رضاه بقانون المسنين قانون رعاية المسنين