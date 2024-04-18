حظر دخول المسن المؤسسات الاجتماعية دون رضاه



حرص قانون رعاية المسنين الذي صدر مؤخرا من مجلس النواب وتم تصديق رئيس الجمهورية عليه علي توفير كافة الرعاية الازمة لكبار السن سواء كانت رعاية اجتماعية أو صحية أو سياسية وحتي ترفيهية، وذلك من خلال عدد من المواد التي تتضمنت كافة التفاصيل والعقبات والمشاكل التي يتعرض لها المسن وكيفية حلها يشكل مناسب.

حيث حذر القانون من اجبار المسن علي البقاء في المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين دون رضاه، ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة حيث يسلم الي من يتولي رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

