23 أبريل.. "المدینة العربیة والتحول نحو المجتمع الذكي" ندوة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندریة من خلال برنامج دراسات التنمیة المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفریقیة بقطاع البحث الأكادیمي ندوة" المدینة العربیة والتحول نحو المجتمع الذكي:

الآفاق والتحدیات" للأستاذ الدكتور ولید رشاد؛ أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة وذلك یوم الثلاثاء 23 إبریل 2024 الساعة السادسة مساء بتوقیت القاھرة عبر الانترنت.

تأتي الندوة استكمالاً لسلسلة ندوات "العلوم الاجتماعیة في عالم متغیر" والتي أطلقتھا مكتبة الإسكندریة في أغسطس الماضي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعیة بكلیة الآداب جامعة القاھرة.

وتأتي في ظل تحول المدن العربیة إلى مدن ذكیة وانتشار استخدام تقنیات المعلومات والاتصالات وتكنولوجیا المعلومات والابتكارات الحدیثة في المدن بغرض تحسین جودة حیاة السكان فیھا.

جدیر بالذكر أن الأستاذ الدكتور ولید رشاد مستشار وأستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة ولھ العدید من البحوث العلمیة القومیة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجیا المعلومات والتحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في مواجھة الأزمات والكوارث والتمكین الرقمي واستخدام الإنترنت وتحولات المجتمع الشبكي في مصر والزواج عبر الإنترنت في مصر وسوف یتم بث الندوة عبر زووم.