ads
الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

23 أبريل.. "المدینة العربیة والتحول نحو المجتمع الذكي" ندوة بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظم مكتبة الإسكندریة من خلال برنامج دراسات التنمیة المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفریقیة بقطاع البحث الأكادیمي ندوة" المدینة العربیة والتحول نحو المجتمع الذكي: 
الآفاق والتحدیات" للأستاذ الدكتور ولید رشاد؛ أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعیة  والجنائیة وذلك یوم الثلاثاء 23 إبریل 2024 الساعة السادسة مساء بتوقیت القاھرة عبر الانترنت. 

تأتي الندوة استكمالاً لسلسلة ندوات "العلوم الاجتماعیة في عالم متغیر" والتي أطلقتھا مكتبة الإسكندریة في أغسطس الماضي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعیة بكلیة الآداب جامعة القاھرة. 

وتأتي في ظل تحول المدن العربیة إلى مدن ذكیة وانتشار استخدام تقنیات المعلومات والاتصالات وتكنولوجیا المعلومات والابتكارات الحدیثة في المدن بغرض تحسین جودة حیاة السكان فیھا.

جدیر بالذكر أن الأستاذ الدكتور ولید رشاد مستشار وأستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة ولھ العدید من البحوث العلمیة القومیة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجیا المعلومات والتحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في مواجھة الأزمات والكوارث والتمكین الرقمي واستخدام الإنترنت وتحولات المجتمع الشبكي في مصر والزواج عبر الإنترنت في مصر وسوف یتم بث الندوة عبر زووم.

إستخدام الذكاء الاصطناعي التنمیة المستدامة المركز القومي للبحوث المعلومات والتحول الرقمي بناء قدرات الشباب عبر الانترنت مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي مركز البحوث علم الاجتماع تحول الرقمي