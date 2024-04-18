خلال 6 أشهر.. إزالة 3170 حالة تعد وتحرير 1510 محاضر للمخالفين بالقليوبية

شهد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، اليوم الخميس، الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة لإزالة عدد من المباني المخالفة بقرية برشوم التابعة لمركز طوخ على مساحة 220م2، وذلك ضمن جهود المحافظة لإزالة التعديات والمخالفات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

وأوضح المحافظ، في بيان له اليوم، أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023 وحتى يوم امس الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024، جرى إزالة 3170 حالة تعدي بناء وزراعة بمساحة 152 فدان و16 قيراط و2 سهم زراعة و مسلحات على مساحة 84320م٢ وجرى تحرير 1510 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين

وأكد المحافظ، حرصه على فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون من خلال إزالة كافة مخالفات المباني القائمة سواء كانت بناء بدون ترخيص أو تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ولن يتم التراخي في إزالة تلك المخالفات أيا كان أصحابها.

ووجه محافظ القليوبية بضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أي تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

وأكدَّ "الهجان"، أننا مستمرون في مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفوري معها.

وفي السياق ذاته، شددَّ "المحافظ" على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالإستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهاً بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.