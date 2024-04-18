فيديو.. نقيب الفلاحين يوضح مدى تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المحاصيل الزراعية

كشف حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة على المحاصيل الرزاعية، مضيفا أن التغير المناخي له أضرار كبيرة على جميع الدول وليس مصر فقط.

وأضاف أبو صدام، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر بها تغيرات مستمرة في المناخ، مشيرا إلى أن ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة لها تأثيرات على قدرة المحصول في النمو والإنتاج.

وأشار إلى أن من الأساليب الحديثة التي ابتكرتها الدولة بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزارعية، الصوب الزراعة والزراعة تحت الأنفاق البلاستيكية، مبينا أن التغيرات المناخية من الممكن أن تدمر النبات.

ولفت إلى أن الزراعة عن طريق الصوب الزراعية لها إيجابيات كثيرة على رأسها حماية المحصول الزراعي من التغيرات المناخية، موضحا أنه من الممكن تغيير وتأجيل المحصول مع التقلبات والتغيرات المناخية.

