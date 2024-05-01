انتهاء عمليات بعثة "مونوسكو" في إقليم "جنوب كيفو" بالكونغو الديمقراطية

أنهت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ‏(مونوسكو)، عملياتها في إقليم جنوب كيفو بعد تواجد استمر 21 عاما لكنها ستبقى في مقاطعتي شمال كيفو وإيتوري.

وذكر راديو - فرنسا الدولي" اليوم /الأربعاء/ - أن قوات الدفاع والأمن الكونغولية أصبحت المسئولة حاليا عن حماية المدنيين في هذا الإقليم الذي لم يسلم من عنف الجماعات المسلحة.

وقالت "مونوسكو" في بيان إن انسحابها من إقليم "جنوب كيفو" يأتي تطبيقا لقرار أعلن سابقا بناء على طلب كينشاسا وبموافقة مجلس الأمن الدولي، مضيفة أن فريقا من الموظفين المدنيين سيبقى فقط في هذا الإقليم ليكون مسئولا عن العمل في المرحلة الانتقالية بالبلاد، وتنص الخطة المشتركة بين البعثة وكينشاسا على قيام الحكومة الكونغولية بتعزيز وجودها في المناطق التي انسحبت منها قوات حفظ السلام.

وأضاف الراديو أنه منذ يناير الماضي، تسلمت السلطات الكونغولية قاعدتين عسكريتين تابعتين لـ"مونوسكو" في هذا الإقليم، ومن المقرر استلام خمس آخرين بين شهري مايو الجاري ويونيو المقبل.

يذكر أن البعثة التي ضمت نحو 15 ألف جندي لحفظ السلام، تواجدت في المقاطعات الثلاث الأكثر اضطرابا في المنطقة وهي "كيفو الجنوبية" و"كيفو الشمالية" و"إيتوري"، ووفقا للخطة التي وضعتها كينشاسا والأمم المتحدة، فإن فك ارتباط "مونوسكو" سيتم من خلال 3 مراحل بدأت بانسحاب كامل للجنود وعناصر الشرطة التابعة للبعثة من كيفو الجنوبية بحلول 30 أبريل الماضي مع انسحاب العناصر المدنية بحلول 30 يونيو المقبل.

وقبل مايو 2024، ستغادر قوات الأمم المتحدة تماما قواعدها في المقاطعة والبالغ عددها 14 قاعدة، وستقوم بتسليمها إلى قوات الأمن الكونغولية، كما تتمثل المرحلة الثانية والثالثة للانسحاب من كيفو الشمالية وإيتوري مع إجراء تقييم متعمق في المنتصف، بحيث تغادر مونوسكو الكونغو الديمقراطية نهائيا في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2024، وفق بيان صحفي مشترك في يناير الماضي للحكومة الكونغولية والبعثة.