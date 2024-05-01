سفير فلسطين بالسعودية: نتطلع لاستمرار دعم المملكة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

أكد سفير فلسطين بالمملكة العربية السعودية، باسم الأغا، أن الفلسطينيين يتطلعون لاستمرار دعم المملكة العربية السعودية والعرب لدولة فلسطينية مستقلة.

وأشار الأغا - في تصريح خاص لقناة (الإخبارية السعودية) - إلي أن المملكة مستمرة في الوقوف مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.

وأشاد سفير فلسطين بالمملكة العربية السعودية، بجهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وتحقيق آماله وطموحاته.

