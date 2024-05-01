"يونايتد إيرلاينز" تمدد إلغاء الرحلات الجوية من نيويورك لتل أبيب حتى 9 مايو

أعلنت شركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية، اليوم /الأربعاء/، تمديد إلغاء الرحلات الجوية من /نيويورك/ إلى /تل أبيب/ حتى الـ 9 من مايو الجاري.

ذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية في نبأ عاجل دون أن تورد المزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

وكانت الشركة الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى إسرائيل حتى الثاني من مايو الجاري، وذلك على خلفية التوترات التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الماضية.

