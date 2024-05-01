فرقة ثقافة منفلوط تواصل تقديم العرض المسرحي "المهرج"

تواصل فرقة ثقافة منفلوط المسرحية تقديم العرض المسرحي "المهرج" على مسرح بيت ثقافة منفلوط ، ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والذي يستمر حتى ٤ مايو المقبل .

تدور أحداث العرض حول شخصية صقر قريش الذى يعود من عصره إلى عصرنا الحالى فيحزن لما حل بالبلاد العربية من تمزق وضياع فلسطين ولكنه يجد الأمل فى مصر التى يصفها أنها الصخرة الباقية على مر العصور وهى الحصن الحصين للبلاد العربية.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وينفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، من خلال الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير وفرع ثقافة أسيوط.

العرض المسرحي المهرج من تأليف محمد الماغوط وديكور ايمن الهلالى أشعار محمد جابر المتولى، ألحان طلعت بكرى، استعراضات حسن بدارى ويقدمها مبدعي المسرح من الشباب حماده مبارك و إسلام عادل ونيفين المرسي والماجيك ومحمود تواب و و حمدي خالد ومحمد مؤمن وهشام احمد وعلي الشوربجي ويوسف محسن، و سمر جلال ورحاب النمر وملك حسن ومحمد حسن ومساعد مخرج وائل علم الدين، دراماتورج وإخراج الفنان محمد هناء الدين .