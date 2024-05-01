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الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة القاهرة يقر مكافأة تميز وجهود غير عادية للعاملين والهيئة المعاونة

دكتور محمد عثمان
دكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
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قرر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، صرف مكافأة قدرها 1500 جنيه للعاملين والهيئة المعاونة بالجامعة الذين على رأس العمل، لجهودهم غير العادية وأدائهم المتميز وتفانيهم في خدمة العملية التعليمية، وما تم من جهود أسهمت في رفع التصنيف الدولي للجامعة؛ وقد صدق مجلس الجامعة على المكافأة.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، منتسبي الجامعة بمناسبة عيد العمال ودعاهم للاستمرار في العمل المتميز والمساهمة في تحقيق رؤية جامعة القاهرة في مختلف القطاعات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هذه المكافأة تأتي في إطار سعي الجامعة لتشجيع وتقدير منتسبيها، وتعتبر جزءًا من استراتيجية جامعة القاهرة لتعزيز روح العمل وتحفيز الكوادر الأكاديمية والإدارية لبذل المزيد من الجهود والتفاني وتحقيق أعلى مستويات التميز التعليمي والبحثي.

التصنيف الدولى الدكتور محمد الخشت العملية التعليمية جامعة القاهرة استراتيجية