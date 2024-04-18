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الخميس 18 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

كولر يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة مازيمبي

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي
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يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبين ظهر اليوم، في إطار الاستعداد لمواجهة فريق مازيمبي المقرر لها السبت في ذهاب الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
يقوم المدير الفني خلال المحاضرة بشرح برنامج التدريب خلال الأيام التي تسبق المباراة، بالإضافة إلى استعراض بعض لقطات الفيديو لفريق مازيمبي؛ للتعرف على أسلوب أداء المنافس ونقاط القوة والضعف بين صفوفه، وكذلك أهم الأوراق التي يعتمد عليها.
 ووصلت بعثة الأهلي إلى الكونغو في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من ٧ ساعات. 
وكان في استقبال بعثة الأهلي في مطار مدينة لوبومباشي، الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، ووفد السفارة المصرية، حيث تم إنهاء اجراءات دخول البعثة والتوجه لفندق الإقامة.

السويسري مارسيل كولر الأهلي ومازيمبي الكونغولي دوري أبطال أفريقيا