"ريمونتادا" ومفاجآت فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا

أسفرت جولة إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج"، عن مفاجأت قوية، جذبت إليها أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، وأزاحت بحامل اللقب، و"ريمونتادا" لم تكن فى الحسبان.

وشهد دور ربع نهائى بطولة دورى ابطال اوروبا "الشامبيونز ليج" تواجد كل من آرسنال فى مواجهة بايرن ميونيخ، وريال مدريد ألتقى بمانشستر سيتى، وأتلتيكو مدريد أمام بروسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان أصطدم ببرشلونة.

وجاءت نتائج جولة الذهاب كالتالى:

آرسنال × بايرن ميونيخ 2 - 2

ريال مدريد × مانشستر سيتى 3 - 3

أتلتيكو مدريد × بوروسيا دورتموند 2 - 1

باريس سان جيرمان × برشلونة 2 - 3

بينما أسفرت نتائج جولة الإياب عن مفاجأت تأهل من خلالها عدت فرق، جاءت كالتالى:

برشلونة × باريس سان جيرمان 1 - 4

بوروسيا دورتموند × أتلتيكو مدريد 4 - 2

مانشستر سيتى × ريال مدريد 1 - 1 ، ركلات ترجيح 3 -4

بايرن ميونيخ × ارسنال 1 - 0



لتعلن تلك الجولة عن تأهل كلا من:

باريس سان جيرمان الفرنسى

ريال مدريد الإسبانى

بروسيا دورتموند

بايرن ميونيخ



وتشهد جولة نصف نهائى البطولة مواجهة كلا من:

باريس سان جيرمان × بوروسيا دورتموند

ريال مدريد × بايرن ميونيخ