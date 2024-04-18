بالفيديو.. "القاهرة الإخبارية" ترصد حجم الدمار في خان يونس

وثقت كاميرا "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، مشاهد الدمار الهائل بقطاع غزة، خصوصًا في مدنية خان يونس، جرّاء استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي الآلة العسكرية التي أدت إلى تخريب في البنى التحتية وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.

وقال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إنّ الآلة العسكرية الإسرائيلية ركزت قصفها بشكل عشوائي على المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس، كما شهدت المنطقة الغربية للمدينة قصفًا للزوارق الحربية، إذ إنّ خان يونس تُعد المدينة الأكبر من حيث المساحة داخل قطاع غزة.

وتجولت كاميرا "القاهرة الإخبارية" في محاولة لفهم الجغرافيا الجديدة للأحياء والمنازل التي جرى هدمها وقصفها، وبحسب بشير جبر، فإن أهالي المدينة يمشون فيها بعد انسحاب قوات الاحتلال، إذ تلتبس عليهم الشوارع خصوصًا بعدما جرى تسويتها بالأرض، ويحاولون إدراك الأشياء حولهم لأول مرة.