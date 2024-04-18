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الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقصف مبنيين عسكريين وبنى تحتية لحزب الله في الخيام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن قيام سلاح الجو بقصف مبنيين عسكريين وبنى تحتية لحزب الله في مدينة الخيام جنوب لبنان.

وقام جيش الاحتلال بتنفيذ 6 غارات جوية، وأطلق أكثر من 70 قذيفة مدفعية وفوسفورية استهدفت بها الحي الجنوبي لمدينة الخيام اللبنانية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أمس الأربعاء، أن حزب الله اللبناني استهدف آلية ‏عسكرية أثناء دخولها إلى موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وحقق إصابة مباشرة بها وتم إيقاع من فيها ‏بين قتيل وجريح.

كما أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف تجمع ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع راميا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.‏

الجيش الإسرائيلي قصف مبنيين عسكريين حزب الله مدينة الخيام لبنان