القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقصف مبنيين عسكريين وبنى تحتية لحزب الله في الخيام

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن قيام سلاح الجو بقصف مبنيين عسكريين وبنى تحتية لحزب الله في مدينة الخيام جنوب لبنان.

وقام جيش الاحتلال بتنفيذ 6 غارات جوية، وأطلق أكثر من 70 قذيفة مدفعية وفوسفورية استهدفت بها الحي الجنوبي لمدينة الخيام اللبنانية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أمس الأربعاء، أن حزب الله اللبناني استهدف آلية ‏عسكرية أثناء دخولها إلى موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وحقق إصابة مباشرة بها وتم إيقاع من فيها ‏بين قتيل وجريح.

كما أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف تجمع ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع راميا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.‏