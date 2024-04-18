ads
الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

وزير الرياضة يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصال هاتفي برئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه انطونيو سبينيوس، والذي وصل مصر اليوم لحضور المؤتمر الصحفي والذي يعقد غدا وذلك للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه 2025.

ويقام المؤتمر الصحفي غدًا الخميس بأحد فنادق القاهرة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وانطونيو سبينيوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.


وخلال الاتصال أكد وزير الشباب والرياضة لرئيس الاتحاد الدولي جاهزية مصر من خلال توافر البنية الرياضية ذات المواصفات العالمية لاستضافة وتنظيم فعاليات ومنافسات بطولة العالم وكذلك جاهزية استضافة مختلف الوفود المشاركة من مختلف دول العالم.

وزير الرياضة اتصال هاتفي الاتحاد الدولي للكاراتيه اشرف صبحي بطولة العالم للكاراتيه