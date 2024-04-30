كأس خادم الحرمين.. حجازي يقود دفاع الاتحاد أمام الهلال

يواجه فريق اتحاد جدة بقيادة مديره الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو اختبارا صعبا مساء اليوم الثلاثاء، عندما يتواجه مع نظيره الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في مواجهة كروية حاسمة على ملعب الملك عبد الله الدولي في جدة.

يدخل الاتحاد اللقاء بتشكيلة قوية تضم النجم المصري أحمد حجازي في خط الدفاع، حيث يراهن جاياردو على خبرة المدافع المصري وقوته في صراعات الكرات الهوائية لصد هجمات الهلال المتوقعة. وسيشكل حجازي ثنائيا دفاعيا صلبا مع سعد ال موسي، حسن قادش وفواز الصقور.

في خط الوسط، يعتمد جاياردو على مهارات صانع الألعاب مروان الصحفي، بالإضافة إلى قوة نجم الوسط الفرنسي نجولو كانتي، الذي سيكون له دور محوري في استخلاص الكرات وقطع هجمات الهلال، ومن ثم بناء هجمات الاتحاد المرتدة. وسيكمل الثلاثي عوض الناشري وفيصل الغامدي خط وسط الاتحاد.

يعول جاياردو على هداف الفريق عبد الرزاق حمد الله لقيادة هجوم الاتحاد، حيث يمتلك حمد الله قدرات تهديفية عالية وقوة بدنية مميزة، مما يجعله قادرا على هز شباك الهلال.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: أحمد حجازي، سعد ال موسي، حسن قادش وفواز الصقور.

خط الوسط: عوض الناشري، فيصل الغامدي، نجولو كانتي، مروان الصحفي وأحمد الغامدي.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمد الله.

تأهل الاتحاد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على الفيصلي برباعية نظيفة في دور ربع النهائي، بينما صعد الهلال بعد تغلبه على التعاون بثلاثة أهداف دون مقابل.