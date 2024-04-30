كأس خادم الحرمين.. ميتروفيتش يقود هجوم الهلال أمام الاتحاد

كشف جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن تشكيلة لاعبيه لمواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

يشارك الهلال في هذه المباراة بتشكيلة قوية تضم ألمع نجومه، بقيادة القائد سالم الدوسري والهداف ميتروفيتش، ويتواجد الحارس ياسين بونو في حراسة مرمى الهلال، كما هو متوقع، بعد تألقه في المباريات الماضية.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود- كوليبالي- علي البليهي- ياسر الشهراني.

خط الوسط: نيفيز- سافيتيش- ناصر الدوسري- مالكوم- ميشايل.

خط الهجوم: ميتروفيتش.

يواجه الهلال مهمة صعبة في هذه المباراة أمام فريق الاتحاد، الذي يقدم أداء مقنعا هذا الموسم، يسعى للحفاظ على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين،

الذي حققه في الموسم الماضي.