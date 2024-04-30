اقرأ غدا في "البوابة".. الهدنة.. القاهرة تتبنى الحل الأخير

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 1 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

معركة بحر الصين.. مناوشات جديدة بين القوات البحرية الصينية والفلبينية

الهدنة.. القاهرة تتبنى الحل الأخير

توقعات باتفاق على وقف إطلاق النار خلال أيام قليلة

حوار صادم.. ابنة أديب نوبل: أبي تعرض لظلم كبير

10 آلاف مفقود غير مدرجين في إحصائية الشهداء

مصادر طبية: 34 ألفًا و535 شهيدًا في القطاع

إدانة أمريكية بسبب تجاوزات الجنود الصهاينة

جامعة كولومبيا تعاقب الطلاب المناصرين لفلسطين

إخلاء جامعة السوربون بالقوة