ads
الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. الهدنة.. القاهرة تتبنى الحل الأخير

جريدة البوابة
جريدة البوابة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 1 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

معركة بحر الصين.. مناوشات جديدة بين القوات البحرية الصينية والفلبينية
الهدنة.. القاهرة تتبنى الحل الأخير
توقعات باتفاق على وقف إطلاق النار خلال أيام قليلة
حوار صادم.. ابنة أديب نوبل: أبي تعرض لظلم كبير
10 آلاف مفقود غير مدرجين في إحصائية الشهداء
مصادر طبية: 34 ألفًا و535 شهيدًا في القطاع
إدانة أمريكية بسبب تجاوزات الجنود الصهاينة
جامعة كولومبيا تعاقب الطلاب المناصرين لفلسطين
إخلاء جامعة السوربون بالقوة

وقف اطلاق النار جامعة كولومبيا الصين