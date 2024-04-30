الدكتور وليد حسن نقيبآ لأطباء الأسنان بالقاهرة

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان 2024، اسماء الفائزين فى الانتخابات على مقعد النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.

فاز الدكتور وليد حسن ، بمنصب نقيب أطباء أسنان القاهرة فى انتخابات التجديد النصفى التى أجريت على مستوى الجمهورية.

أكد وليد حسن ، فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن الانتخابات تمت فى أجواء نزيهة وحيادية وبمنتهى الشفافية وتحت إشراف قضائى كامل .

مضيفا أن إقبال أطباء الأسنان على التصويت لاختيار من يمثلهم فى النقابة كان أمرا مشرفا للغاية .

وتابع الدكتور وليد حسن: الفترة المقبلة ستشهد التعاون الكامل مع كل أطباء الأسنان لتحقيق كامل الأهداف المتعلقة بالنهوض بالمهنة، وكذلك القائمين عليها، مشيرا إلى أنه من المقرر دعوة المرشحين ممن لم يحالفهم الحظ للعمل سويا لمصلحة المهنة ، موجها الشكر لجموع أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية لا سيماء أطباء أسنان القاهرة.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات أعلنت نتائج الفوز بمقعد النقيب العام حيث فاز الدكتور إيهاب هيكل بمنصب النقيب العام لأطباء الأسنان لدورة نقابية ثانية، بينما جائت اسماء الفائزين بمقاعد عضوية النقابة العامة فوق السن، وتحت السن كالتالي:

نتيجة الفائزين في انتخابات نقابة أطباء الأسنان على مقاعد أعضاء الجمهورية فوق السن، كل من الدكتور محمد المفتي، والدكتورة جيلان الجندي، والدكتور أشرف زعلوكً.

أما مقاعد أعضاء الجمهورية تحت السن، فاز بها كل من: الدكتور أسماء دسوقي، والدكتور خالد عبد الباسط، والدكتور عمر شوبير.

وجاءت مقاعد المناطق على مستوى الجمهورية، كالتالي:

منطقة جنوب الصعيد: تيسير قبيصي

منطقة شمال الصعيد: نعمة عبد التواب

منطقة القاهرة والجيزة: حازم بري

منطقة وسط الدلتا: السيد سجاعي

منطقة شرق الدلتا: صلاح عبد الحي

منطقة غرب الدلتا: أحمد أبو شعرة