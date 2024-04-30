سلة الأهلي تهزم الجزيرة في الثواني الأخيرة وتتأهل لنهائي كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة كأس مصر، بعد أن الفوز على فريق الجزيرة، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالدور نصف النهائي.

أقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز رجال سلة الأهلي في آخر ثواني بعدما كان متأخرا طوال المباراة، ليحسم الفريق الأحمر التأهل إلى النهائي.

‏‎وشهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب الفريقين، حيث انتهت الفترة الأولى بالتعادل بنتيجة 16-16، وانتهت الفترة الثانية بتقدم الجزيرة 36-33، والفترة الثالثة انتهت بتعادل الفريقين 53-53، وقام أوجستي بوش المدير الفني بإجراء بعض التعديلات في الفترة الرابعة لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 67-66.

‏‎ومن المقرر أن يلتقي رجال سلة الأهلي في نهائي كأس مصر الفائز من مباراة الاتحاد والزمالك

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