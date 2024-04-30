سي إن إن: ما الذي يريده المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين بالجامعات؟.. خبراء: سحب الاستثمارات قد لا يكون له تأثير كبير على الشركات نفسها.. والحركات الاحتجاجية تدعو مسئولي المدارس لحماية حرية التعبير

اهتز الحرم الجامعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة بسبب الاضطرابات التي أدت إلى اشتباكات مع الشرطة، وإغلاق بعض الفصول الدراسية، ولفتت انتباه الأمة.

وعلى الرغم من أن الكثير من التركيز الأولي كان على الحوادث المعادية للسامية وكيفية استجابة مسؤولي الجامعة والشرطة للمظاهرات، فإن كل هذا يثير سؤالًا جوهريًا: ما الذي يريده المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين فعليًا؟

وتختلف المطالب المحددة للمتظاهرين إلى حد ما من جامعة إلى أخرى، لكن المطلب المركزي هو أن تسحب الجامعات من الشركات المرتبطة بإسرائيل أو الشركات التي تستفيد من حربها مع حماس.

ورفضت الجامعات إلى حد كبير التزحزح عن هذا الطلب، ويقول الخبراء إن سحب الاستثمارات قد لا يكون له تأثير كبير على الشركات نفسها.

وتشمل المواضيع المشتركة الأخرى مطالبة الجامعات بالكشف عن استثماراتها، وقطع العلاقات الأكاديمية مع الجامعات الإسرائيلية ودعم وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت ألثيا، وهي طالبة متظاهرة في جامعة كولومبيا، لشبكة سي إن إن: “لقد طلبنا من جامعة كولومبيا سحب جميع الاستثمارات من الشركات التي تستفيد من الإبادة الجماعية للفلسطينيين أو الشركات الإسرائيلية التي تستفيد من قمع الفلسطينيين”، وطلبت ألثيا عدم استخدام اسمها الأخير لأسباب تتعلق بالخصوصية.

وتدعو الحركات الاحتجاجية في بعض الجامعات مسئولي المدارس إلى حماية حرية التعبير وتجنيب الطلاب من العقاب بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات.

وفي جامعة برينستون، يطالب المتظاهرون، من بين أمور أخرى، بأن تنهي جامعة آيفي ليج الأبحاث حول أسلحة الحرب "المستخدمة لتمكين الإبادة الجماعية"، وفقًا لمنشور في مظاهرة بالحرم الجامعي يوم الخميس.

وفي جامعة كولومبيا، حيث بدأت حركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين الأسبوع الماضي، يطالب المتظاهرون بدعم سكان هارلم ذوي الدخل المنخفض، بما في ذلك الإسكان والتعويضات، وفقًا لجامعة كولومبيا، وهي المجموعة الطلابية المسئولة عن تنظيم المخيم.

ويطالب المتظاهرون في جامعة كولومبيا أيضًا الجامعة بـ”الكشف عن جميع العلاقات وقطعها” مع إدارة شرطة نيويورك.

ويطالب الطلاب أيضًا بالمقاطعة الأكاديمية للجامعات الإسرائيلية. على سبيل المثال، يريد المتظاهرون في جامعة كولومبيا أن تقطع الجامعة علاقاتها مع مركز المدرسة في تل أبيب وبرنامج الشهادة المزدوجة مع جامعة تل أبيب.

ويستخدم المتظاهرون في جامعة نيويورك مركز تل أبيب بالكلية كصرخة حاشدة أيضًا.

وقال تشارلي إيتون، الأستاذ المساعد في علم الاجتماع بجامعة كاليفورنيا، ميرسيد ومؤلف كتاب “المصرفيون في برج العاج”، إن كولومبيا يمكنها “بالتأكيد” اتخاذ خيار سحب الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل.

وقال: "ليس من غير المعقول أن تتخذ المدارس قرارات بشأن كيفية استثمارها، ليس فقط على أساس تعظيم عوائد الاستثمار، ولكن أيضًا على مبادئ المساواة والعدالة في ما تستثمر فيه".

لكن مارك يودوف، رئيس شبكة المشاركة الأكاديمية، التي تعارض معاداة السامية في الحرم الجامعي، قال إنه ليس حلًا بسيطًا للتنفيذ.

وأضاف يودوف: "الحقيقة هي أنه من غير الواضح في بعض الأحيان معرفة من الذي يقوم بأعمال تجارية في إسرائيل وما هي العلاقة بالحرب".

وقال يودوف، الرئيس السابق لجامعة كاليفورنيا، إنه ليس على علم بأي جامعة انسحبت من إسرائيل على الرغم من سنوات من الضغوط للقيام بذلك، وأضاف: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث".

عدائية وتهديد

ومع ذلك، لم تعلن أي من الجامعات عن خطط لسحب الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل، ويقول بعض الخبراء إنهم سيكونون مترددين للغاية في قبول هذا الطلب.

وقال، جوناثان ماسي، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة ييل: "العقبة الكبيرة أمام سحب الاستثمارات هي أن أي جامعة تدعم سحب الاستثمارات سترسل إشارة واضحة مفادها أنها إما تذعن؛ أو دعم تدمير دولة إسرائيل ومواطنيها".

وأضاف أنه على الرغم من أن مثل هذه الخطوة قد تحظى بدعم المتظاهرين، إلا أنها "سيُنظر إليها على أنها معادية وتهديد للعديد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين".

وقالت لورين بوست، المحللة في رابطة مكافحة التشهير، إن الضغط من أجل سحب الاستثمارات مرتبط بحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.