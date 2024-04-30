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الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الوفد يناقش الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة

ياسر الهضيبي
ياسر الهضيبي
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قال النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، وسكرتير عام الحزب، إن حزب الوفد، حريص على استعادة مكانته التاريخية وتعزيز روابطه بالمجتمع المصري كونه يمثل صوت المعارضة الوطنية الحقيقية.

 

وأضاف الهضيبي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن اجتماع اليوم الذي ضم رئيس الحزب والسكرتارية العامة المساعدين شهد التباحث بشأن عدة قضايا تتعلق بالأمور الداخلية بما يهدف إلى تعريز تماسك البنيان الداخلي.

 

وأشار الهضيبي، إلى أن الاجتماع شهد أيضًا عمل تقييم موضوعي وشامل لأداء نواب الحزب في مجلسي النواب والشيوخ، بهدف الوصول إلى مدى تحقيق مستهدفات الحزب سواء التشريعية أو الرقابية.

 

وتابع: “كما تمت مناقشة الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة بهدف تحقيق تمثيل أفضل لبيت الأمة تخت قبة البرلمان وذلك من خلال وضع استراتيجية جديدة تتماشى مع رؤية الحزب”.

 

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