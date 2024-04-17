بايرن ميونخ يُروض أرسنال ويحجز بطاقة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

في أمسية درامية شهدت ملعب "أليانز أرينا" معقل بايرن ميونخ، حجز العملاق البافاري مقعده في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد فوزه على أرسنال بنتيجة 1-0، في إياب ربع النهائي، ليُنهي مغامرة الفريق الإنجليزي في البطولة.

مع اقتراب المباراة من نهايتها، وبدء ظهور علامات اليأس على لاعبي بايرن ميونخ، ظهر جوشوا كيميتش ليُنقذ فريقه من مأزق حقيقي، حيث هز شباك أرسنال برأسية متقنة في الدقيقة 63، مستغلًا ركلة ركنية نفذها زميله كينغسلي كومان.

شهدت المباراة شوطين مختلفين تمامًا، حيث سيطر أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الأول، وهدد مرمى بايرن ميونخ في أكثر من مناسبة، بينما كان الشوط الثاني مختلفًا تمامًا، حيث استعاد بايرن ميونخ سيطرته على مجريات اللعب، وسعى بكل قوة لتحقيق الفوز، ليُكلل جهوده بهدف كيميتش القاتل.

بهذا الفوز، حقق توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، إنجازًا جديدًا، حيث تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة مع ثلاثة فرق مختلفة، بعد أن حقق هذا الإنجاز سابقًا مع كل من تشيلسي وباريس سان جيرمان. ويقترب توخيل من رقم جوزيه مورينيو التاريخي، الذي تأهل لنصف النهائي مع أربعة فرق مختلفة (بورتو، تشيلسي، ريال مدريد، إنتر ميلان).

