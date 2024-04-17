توريد 560 طن قمح لصوامع وشون البحيرة.. صور

أكد المحاسب محمد عبد العال، وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة، أن عملية توريد الأقماح المحلية بالمواقع التخزينية منتظمة لليوم الثالث علي التوالي، حيث بلغ ما توريده للشون والصوامع نحو 560.297 طن قمح حتي الآن.

وقال وكيل الوزارة، في تصريحات لـ " البوابة نيوز"، إن المواقع التخزينية شهدت استقبال المزراعيين والموردين لموسم توريد القمح منذ الساعة الثامنة صباحًا، ذلك وسط حرص من المسئولين بمديرية تموين البحيرة علي تسهيل الإجراءات، متوقعًا موسما ناجحًا وإقبالًا كبيرًا من المزراعين علي توريد القمح المحلي للصوامع والشون التابعة للدولة.

وأكد وكيل الوزارة، أن المزارعين يحصلون علي المبالغ المالية الخاصة بهم خلال 24 ساعة من اتمام عملية التوريد، مشددًا أن الدولة سهلت الإجراءات على المزارعين وحددت سعر عادل للأردب.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على استمرار توريد محصول القمح لموسم 2024، والتزام المحافظة بتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن، مع تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن شون وصوامع المحافظة والبالغ عددها 37 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة، قد استقبلت 560 طن قمح حتى صباح اليوم من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ 290089 فدانا.

وكما أكدت بلبع، أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع استمرار متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح يوميًا بالصوامع والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة.