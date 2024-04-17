طارق الشناوي: "العوضي نجح بدون ياسمين".. وعليه الخروج من "البطل الشعبي"

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن "الفنان أحمد العوضي كان داخل تحدي وأثبت إنه ممكن تراهن عليه، ولكن يجب أن يكون لديه مساحة للحرية، وأن لا يتوقف عند تجسيد شخصية البطل الشعبي.. والمؤكد أنه نجح بدون ياسمين عبد العزيز، وعليه الخروج من حالة البطل الشعبي".

وأضاف "الشناوي" خلال حواره ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن أحمد العوضي يسعى للصدارة بين النجوم وأن يكون أسمه في المقدمة، وهذا يضعه في تحدي حقيقي.

وعلى جانب آخر علق الناقد الفني طارق الشناوي، على أغاني المهرجانات، قائلًا:" أنا لست ضد أغاني المهرجانات لكنني أعترض على الإسفاف".

وشدد على أن الفنان عادل إمام موهبة خرافية وله حضور استثنائي، مؤكدًا أن صاحب الموهبة هيفرض نفسه لو من "خرم إبرة".