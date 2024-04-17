سفير مصر الأسبق بتل أبيب: ما فعلته حماس في السابع من أكتوبر "مقاومة مشروعة"

قال السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق بتل أبيب، إن الرد الإيراني على ضرب دولة الاحتلال للقنصلية الإيرانية في سوريا، لا يمكن أن نفصله عن الحرب الدائرة في قطاع غزة على الإطلاق.

وتابع "سالم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان مُنطلق من محاولات لتغيير الوضع في الضفة وقطاع غزة ديمغرافيًا وجغرافيًا، فيما يتعلق ببناء المستوطنات والفصل العنصري والنزوح القسري للشعب الفلسطيني، فضلًا عن محاولة تهويد دولة الاحتلال، ومن ثم تصفية القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن ما فعتله حماس في عملية طوفان الأقصى خلال السابع من أكتوبر، هو عملية مقاومة مشروعة، والحديث عن حق الدفاع الشرعي عن النفس لدولة الاحتلال ضد المقاومة، أمر غير وراد في ظل الاحتلال وفقًا للقانون الدولي.