اقرأ غدا في "البوابة".. الأمم المتحدة: تل أبيب لا تتعاون معنا

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 18 أبريل 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

خطورة التصعيد العسكري: السيسي ورئيس صربيا يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات

الأمم المتحدة: تل أبيب لا تتعاون معنا

العثور على قنابل غير منفجرة في المدارس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من خان يونس

قطر تعلن تعثر المفاوضات بشأن حرب غزة

جمود غير عادي.. ثبات أسعار النفط رغم بوادر اشتعال المنطقة بالحرب

طريق ليبيا المسدود.. استقالة رئيس بعثة الأمم المتحدة بعد فشل جهود الوساطة الدولية

تثبيط التطوير النووي.. أمريكا: العقوبات المفروضة على بيونج يانج لا تزال "أداة فعالة"

نفاد المساعدات العسكرية.. زيلينسكي: جيشنا ليس لديه ما يكفي من الدفاعات الجوية لحماية البلاد

ورطة نتنياهو.. رئيس الوزراء يبحث الآثار الجانبية للرد على إيران.. ومنافسوه: أمر لا مفر منه

بعد قصف تل أبيب.. البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي يوسعان العقوبات على طهران