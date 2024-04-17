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الأربعاء 17 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إصابة سيدتين في انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف
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أصيبت سيدتان في حادث مروري، مساء اليوم الأربعاء، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول سيدتين مصابتين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي. 

تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق " الخارجة – أسيوط" بالقرب من مزرعة الطحان أسفر عن إصابة كل من رجاء حامد عيد، 42 عامًا، نادية عبده محمد، 55 عامًا، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابتين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج. 

فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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