دوري أبطال أوروبا.. تشكيل أرسنال وبايرن ميونخ

أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة أرسنال، في المباراة التي تجمعهما اليوم، في إياب ربع نهائى دوري أبطال أوروبا، على ملعب "أليانز أرينا".

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كيميتش، داير، دي ليخت، مزراوي

خط الوسط: لايمار، جوريتزكا، موسيالا

خط الهجوم: جويريرو، كين، ساني

وفي المقابل، جا، تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: وايت، جابرييل، ساليبا، تومياسو

خط الوسط: أوديجارد، جورجينيو، رايس

خط الهجوم: ساكا، هافيرتز، مارتينيلي

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2 - 2، على ملعب "الإمارات".