دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد بالقوة الضاربة أمام مانشستر سيتي

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، على ملعب "الاتحاد"، في إطار منافسات الدور ربع النهائى ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفخال، ناتشو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: توني كروس، كامافينجا، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام، رودريجو.

يذكر أن مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 3-3 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "سانتياجو برنابيو".