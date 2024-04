الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان ماراثون من أجل الصحة العامة

تنظم الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، أكبر ماراثون جامعي من أجل الصحة العامة، بعنوان Run for Health and Well- Being، تحت رعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة.

يأتي ذلك بحضور ومشاركة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 19 أبريل الجاري، في تمام الساعة الـ 8 صباحًا، بحرم الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

يهدف الماراثون تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وفي إطار دعم الهدف الثالث من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ( SDG 3)، لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على الصحة الجيدة والعيش برفاهية، وسيتضمن الماراثون ثلاث مسافات مختلفة وهي: 2 كيلومتر، 5 كيلومترات، 10 كيلومترات؛ لتناسب جميع الفئات المستهدفة.

بدوره، أكد الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، دور الجامعة المحوري والتزامها بأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى من خلال الماراثون إلى رفع الوعي حول أهمية الصحة العامة، كما تستهدف مشاركة طلاب الجامعات المصرية والشباب والمواطنين من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الجامعة البريطانية العام الماضي، بتنظيم أكبر ماراثون من أجل المناخ.

وأضاف الدكتور "لطفي"، أن الماراثون يتضمن العديد من الأنشطة الفنية والتوعوية التي ستقام على هامش فعالياته، مثل البازار الصحي، والمقرر من خلاله عرض مشاريع الطلاب ورواد الأعمال والمبادرات المتعلقة بالصحة بما في ذلك الصحة العقلية والغذائية، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة والتي تشمل ضغط الدم، والفحوصات الجلدية، وكذلك فحوصات الفم والأسنان، وغيرهم، فضلًا عن الأنشطة الرياضية المتنوعة مثل اليوغا ودروس اللياقة البدنية.

من جانبه، قال الدكتور عمرو سعده، قائد التحول الاستراتيجي بالجامعة البريطانية ورئيس اللجنة المنظمة للماراثون، إن الجامعة تنظم هذا الماراثون للعام الثاني على التوالي، بهدف رفع وعي طلابها وكذلك طلاب الجامعات الأخرى والمصريين بشكل عام حول أهمية الصحة العامة، وهو ما يتم من أجله تنظيم هذا الماراثون، لكي يعي الطلاب ذلك عن طريق حدث رياضي واجتماعي خارج المحاضرات التقليدية.

وأضاف الدكتور "سعده"، أن الجامعة تضع أمامها هدف تسعى لتحقيقه، تزامنًا مع أهداف التنمية المستدامة، ولهذا تنظم الجامعة ماراثون من أجل الصحة العامة لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة.