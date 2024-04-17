الجزائر: طرح مشروع قرار مجلس الأمن حول قبول عضوية فلسطين للتصويت غدا

أعلنت الجزائر، وضع مشروع قرار مجلس الأمن الدولي، الذي يوصي بموجبه المجلس الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة، باللون الأزرق؛ وهو إجراء يعني أنه أصبح جاهزًا لطرحه للتصويت عليه، ولا يجوز إدخال أي تعديلات أو تغيير في صياغته، لمدة 24 ساعة على الأقل.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن جلسة التصويت على مشروع هذا القرار ستكون مساء غد /الخميس/، وهي خطوة لقت دعما قويا من قبل المجموعة العربية بنيويورك، حيث جاءت عقب جهود بذلتها الدبلوماسية الجزائرية.

وفي نيويورك، أصدرت المجموعة العربية بنيويورك بيانا، أعربت خلاله عن دعمها "الثابت والراسخ" لطلب دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، مؤكدة أنها خطوة طال انتظارها وكان ينبغي اتخاذها ليس منذ عام 2011 فحسب، بل منذ عام 1948.

كما دعت المجموعة العربية، أعضاء مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدمته الجزائر وناشدت أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الحاسمة.

وشددت المجموعة العربية - في بيانها - على أن العضوية في الأمم المتحدة؛ خطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح نحو حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية؛ بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحذرت من أن إنكار مكانة فلسطين المشروعة في المحفل الأممي، استمر لفترة أطول مما ينبغي، وأنه حان الوقت لتصحيح هذا الخطأ التاريخي وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والسيادة وإقامة دولته.