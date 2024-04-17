انتخابات الغرف السياحية.. تركي والشاعر في الشركات وأيوب وعبد العال للفنادق

استقبلت الغرف السياحية، عددا من طلبات الترشح لانتخابات مجالس الإدارات والتي تجرى خلال الجمعيات العمومية للغرف الخمس “الشركات – الفنادق – المطاعم -السلع والعاديات- الغوص” في 22 مايو المقبل.

وفي غرفة شركات السياحة، التي تشهد الزخم الأكبر من الأعضاء والأحداث، تقدم لعضوية مجلس إدارة الغرفة، وتمثيلها بالجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية، عددا من الأعضاء، منهم: ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السابق، ثم كريم المنباوي، يسري السعودي، باسل السيسي، علاء الغمري، أسامة السيسي، أحمد عبد العظيم، احمد الديري، وائل فودة، تامر الشاعر، عمرو كريم، محمد فاروق، وليد خليل، لطفي أبو زيد، شريف لطفي، وائل زعير، محمد رحمي.

كما تقدم بغرفة المنشآت الفندقية خلال اليوم لتلقي الطلبات كلا من: محمد أيوب رئيس لجنة الفنادق العائمة بالمجلس السابق، وعلاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال الحالي، وإيهاب عبد العال عضو الغرفة.

وتستقبل طلبات المرشحين لمدة ٧ أيام تبدأ من اليوم وحتى الأحد ٢١ أبريل على أن تقدم الاعتراضات والتنازل عن الترشح في الفترة ٢٦ وحتى ٣٠ ابريل، ويتم الفصل في الاعتراضات في الفترة من ٢ وحتى ٧ مايو، ويخطر مقدمي الاعتراضات بقرار اللجنة في الفترة من ٨ وحتى ٩ مايو ثم يعلن الاتحاد بالكشوف النهائية للمرشحين بمقر الغرف في الفترة من ١٠ وحتى ١٧ مايو وتعقد الانتخابات صبح يوم الأربعاء ٢٢ مايو للدورة الانتخابية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٨ .

وكان وزير السياحة والآثار قد أصدر في ١٥ فبراير الماضي قراره رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ حيث ورد باللائحة ان تعقد الغرف والاتحاد الجمعيات العمومية وإجراء الإنتخابات في النصف الأول من العام المالي. وقد اجازت اللائحة التنفيذية فى المادة ٣١ منها لمجلس ادارة الاتحاد اجراء تقصير لمواعيد الانتخابات المنصوص عليها بالمواد ٢٤ و٢٩ و ٣٠ من اللائحة وذلك فى حالة الضرورة وحيث ان حالة الضرورة متوافرة فى ظل الظروف الراهنة حيث ان اللائحة التنفيذية صدرت بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٤ وقرارات الفئوية ومندوبي لغرف لدى عمومية الاتحاد قد صدرا في ٤ أبريل الجاري وان الفترة المتبقية حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ يتخللها اجازات رسمية ومناسبات دينية عديدة وتحقيقا لرغبة المشرع فى اجراء انتخابات ديمقراطية عاجله تحل محل مجالس التسيير بدلا من الانتظار لأول عام ٢٠٢٥ الامر الذى به تتوافر حالة الضرورة المتطلبة قانونا لاستخدام مجلس إدارة الاتحاد الرخصة بتقصير المدد المنصوص عليها باللائحة.