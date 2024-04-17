السيسي: اتساع دائرة الصراع يؤثر في المنطقة بأكملها بتهديدات حقيقية وجادة

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطورة استمرار التصعيد العسكري وتوسعه، بما يهدد أمن وسلامة المنطقة برمتها، وإن اتساع دائرة الصراع يؤثر على المنطقة بأكملها بتهديدات حقيقية وجادة.

عقد الرئيس السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين جلسة مباحثات رسمية وذلك في مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة قصر الاتحادية حيث هنأ الملك الرئيس السيسي بمناسبة توليه فترة رئاسية جديدة متمنيًا للرئيس التوفيق في قيادة مصر نحو مزيد من الرخاء والسلام، معربًا عن إعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها الأخوية التاريخية مع مصر، القائمة على الاحترام المتبادل ووحدة الهدف والمصير.

ورحب الرئيس السيسي بملك البحرين مؤكدا أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية.

وأكد الرئيس السيسي على تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية.

وأكد الرئيس السيسي أهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية لكافة مناطق القطاع وحماية سكانه من خطر المجاعة

وأشاد الجانبان بالمستوى المتقدم للتعاون بين البلدين، وأعربا عن التزامهما المشترك بتحقيق المزيد من التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، وشددا على أهمية استمرار الحوار والتشاور والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية لصالح شعوب المنطقة.

