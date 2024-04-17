وزراء خارجية مجموعة السبع يتوجهون إلى كابري وسط توترات في الشرق الأوسط

توجه وزراء خارجية منتدى مجموعة السبع إلى جزيرة كابري في إيطاليا، اليوم الأربعاء، لحضور اجتماع يستمر ثلاثة أيام لمناقشة كيفية منع اندلاع التوترات في الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قبل مغادرة إسرائيل متوجهة إلى كابري: "سنناقش في اجتماعنا كيف يمكننا منع الوضع الخطير للغاية في الشرق الأوسط من أن يصبح حريقا إقليميا في أعقاب هجوم إيران غير المسبوق على إسرائيل."

وأضافت بيربوك: "بصفتنا مجموعة السبع، نتحدث بصوت واحد: جميع الجهات الفاعلة في المنطقة عليها ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لأن دوامة التصعيد لن تخدم أحدا، لا أمن إسرائيل، ولا عشرات الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدي حماس، ولا سكان غزة الذين يعانون، ولا الكثير من الناس في إيران الذين يعانون هم أنفسهم في ظل النظام الحاكم، ولا حتى دول المنطقة الاخري."