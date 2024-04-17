بـ30 لوحة فنية.. ريهام العدل تفتتح معرضها الأول "الرحلة" بهولندا

افتتحت الفنانة التشكيلية ريهام العدل معرضها الفردي الأول بهولندا الذي حمل عنوان "الرحلة"، بحضور أكثر من 200 شخصية تنوعت بين دبلوماسيين ورواد الفن ورجال الأعمال وجامعوا الأعمال الفنية والشخصيات العامة وأمناء معارض وعشاق الفنون، من 7 دول عربية وأوروبية، هم مصر والسعودية والإمارات وإسبانيا وألمانيا ورومانيا وأمريكا.

ويضم المعرض، 30 لوحة عملت عليهم ريهام العدل على مدار عام ونصف ما بين القاهرة وأمستردام، ويستمر حتى يوم 25 مايو المقبل بقصر "PARC Broekhuizen " .

وعن معرضها قالت التشكيلية ريهام العدل " أشعر بحالة من السعادة بسبب المشاعر التي غمرتني والدعم المعنوي من عائلتي وأصدقائي الذين جاؤوا من دول عربية وأوروبية ليشاركوني إطلاق معرضي الفردي الأول خارج مصر، فهو شرف كبير لي كفنانة تشكيلية أن تبدأ رحلتي الفردية من هذا المكان، فمنذ اللحظة الأولى التي يَعبر فيها الشخص بوابات هذا القصر التاريخي، لا يسعه سوى الشعور بالرهبة والجمال المحيط به من كل جانب بسبب الهندسة المعمارية الإبداعية، والتي يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر ميلادي".

ووجهت ريهام العدل الشكر في كلمتها للحضور، وشاركت معهم قصة معرضها "الرحلة" لتشير إلى أنها تقدم من خلال المعرض رحلة حياتها الشخصية والتي تغيرت بشكل كامل منذ 5 سنوات عندما قررت اتخاذ خطوة جريئة بترك عملها، الذي استمر لأكثر من 18 عامًا في مجال الاتصالات، لتعيد تقديم نفسها كرسامة تجريدية.

ويعد معرض “الرحلة” هو المعرض الفردي الأول للفنانة ريهام العدل خارج مصر، بينما قدمت معرضين فرديين بمصر وهما "Fiesta" في أكتوبر2020، ومعرض " Moving Forward" في يناير 2022.

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