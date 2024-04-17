غضب وتحذير.. تفاصيل الجلسة العاصفة بين الخطيب ولاعبي الأهلي بعد مباراة القمة

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة عاصفة مع لاعبي النادي والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الأربعاء قبل تدريبات الفريق بفرع النادي في مدينة نصر استعدادا لسفر بعثة الأهلي إلى الكونغو.

ويستعد الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب يوم 26 أبريل الجاري في القاهرة.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أن محمود الخطيب أعرب عن غضبه الشديد من تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية والتي كان أخرها الهزيمة من الغريم التقليدي الزمالك في القمة 127.

وقال المصدر أن الخطيب تحدث مع اللاعبين بلهجة عنيفة ووجه اللوم لهم على تراجع النتائج والمستوى وحذر اللاعبين من تكرار هذا الأمر في المباريات المقبلة والحاسمة في جميع البطولات المحلية والقارية.

وتابع المصدر أن رئيس النادي الأهلي وجه رساله شديدة اللهجة لجميع اللاعبين أنه لا مكان لأي لاعب يتخاذل أو يقصر في واجباته، لأن الطموحات داخل الأهلي كبيرة والهدف التتويج بكل البطولات مهما كان المنافسين.

وشدد المصدر على أن محمود الخطيب تحدث مع اللاعبين خلال الجلسة في كافة الأمور، وكل ما يتعلق بالمنافسات مطالبا الجميع بالإلتزام والتركيز.

وخاض الأهلي مرانه ظهر اليوم الأربعاء على ملاعب الترتان بفرع النادي بمدينة نصر ويتوجه الفريق بعد المران مباشرة إلى مطار القاهرة، حيث تغادر البعثة برئاسة الدكتور محمد شوقي، عضو المجلس، إلى الكونغو؛ استعدادًا لخوض مباراة مازيمبي.