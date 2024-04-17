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الأربعاء 17 أبريل 2024
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بالفيديو|خبيرة اقتصادية: المرأة تستحوذ على 45% من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

حنان رمسيس الخبيرة
حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية
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أكدت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تُعلم المواطن المصري ريادة الأعمال وتشجعه على بدء مشروعه الخاص مستندًا على وجود داعم ومسوق ومدرب لمساعدته على الاستكمال.

وأضافت “حنان” مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تفشل في أول سنتين لها بسبب قلة التمويل أو عدم وجود كفاءات لاستمرار هذا المشروع، بجانب عدم القدرة على التسويق والوصول إلى أسواق جديدة.

وتابعت أنه في ظل اهتمام جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، تتوافر كل هذه الإمكانيات من خلال وجود الدعم الإلكتروني والمعنوي، كما أنه يستهدف العديد من مشروعات ريادة الأعمال، خاصة الحرف النادرة والصناعات اليدوية، كما أنه يهتم بالمرأة بشكل كبير باعتبار أنها تستحوذ على 45% من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

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