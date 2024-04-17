رئيس وزراء التشيك يعرب عن تفاؤله بشأن الموافقة على حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

أعرب رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، عن تفاؤله بشأن الموافقة على حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، وذلك في أعقاب المحادثات التي أجراها قبل ساعات مع المسئولين بالكونجرس الأمريكي والتي وصفها بأنها كانت "ودية ومفتوحة".

وقال رئيس الوزراء التشيكي - في ختام زيارته للولايات المتحدة حسب ما نقل (راديو براغ) في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم /الأربعاء/ - إن "أعضاء الكونجرس يقدرون دور التشيك في مساعدة أوكرانيا ومبادرة براغ لتوفير الذخيرة لكييف".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أشاد - في وقت سابق - بدعم التشيك لأوكرانيا وخاصة جهودها لتوفير الذخيرة من خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا في البيت الأبيض.

وقال بايدن، إنه يعتبر التشيك حليفا عظيما للولايات المتحدة الأمريكية.. بينما أكد فيالا، أن براغ وواشنطن تتشاركان نفس القيم الأساسية لحقوق الإنسان والحرية والديمقراطية والتي تعد ضرورية للتعامل مع التحديات الراهنة مثل الإرهاب أو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أو الوضع المعقد في الشرق الأوسط، كما شدد على أن التعاون الأمني ​​بين الدول الديمقراطية يعد أمرا ضروريا.

وأشاد فيالا، بدور بايدن، في دعم أوكرانيا، ووصف العلاقات المتبادلة بين البلدين ب"الممتازة"، مستشهدا بتوقيع اتفاقية التعاون الدفاعي العام الماضي وشراء التشيك للطائرات المقاتلة الأمريكية من الجيل الخامس من طراز "إف-35" كأمثلة على قوة هذه العلاقات.

