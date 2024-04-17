أسعار العملات اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024

سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 تبايناً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي فى البنك المركزي المصري نحو 48.48 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع.

سجل اليورو مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم، ارتفاعاً ملحوظاً، ليسجل متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.46 جنيه للشراء، 51.62 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

وطرح البنك العربي الأفريقي سعر اليورو بنحو 51.35 جنيه للشراء، 51.62 جنيه للبيع .

سجل الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء، تبايناً ملحوظاً، والذي وصل فى البنك المركزي المصري إلى نحو 60.26 جنيه للشراء و60.43 جنيه للبيع بحسب متوسط السعر بالبنك المركزى المصري .

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 60.09 جنيه للشراء و60.49 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 53.12 جنيه للشراء و53.29 جنيه للبيع.

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 31.35 جنيه للشراء و 31.44 جنيه للبيع.

فيما سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.69 جنيه للشراء و 6.71 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تباينا ملحوظاً، حيث سجل متوسط سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري نحو 12.87 جنيه للشراء، 12.91 جنيه للبيع .

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.87 جنيه للشراء 12.90 جنيه للبيع.

تباينت أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم، ليسجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 156.60 جنيه للشراء، 157.31 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي عند 149.82 جنيه للشراء، 154.57 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تباينا ملحوظا، حيث سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.15 جنيه للشراء 13.19 جنيه للبيع بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.16 جنيه للشراء و13.17 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم ارتفاعاً ملحوظاً ليصل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم ، إلى نحو 13.25 جنيه مصري.

حقق الريال العماني أمام الجنيه المصري بداية اليوم في البنك المركزي المصري ، نحو 125.35 جنيه.