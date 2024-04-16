مصرع شاب صدمه قطار الصعيد أثناء عبوره المزلقان في العجوزة

لقي شاب لا يحمل أوراق تدل على هويته مصرعه إثر اصطدام قطار الصعيد القادم من نجع حمادي متجها للقاهرة بجسده بمنطقة العجوزة بالجيزة.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مفادها اصطدام قطار بشخص بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة شاب لا يحمل أوراق تدل على هويته صدمه القطار القادم من نجع حمادي متجها للقاهرة مما تسبب في مصرعه جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.