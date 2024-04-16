أعلن محمد عادل حسني رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة، والتي كان مقررًا إقامتها في مصر خلال في الفترة من 20 أبريل إلى 29 أبريل الجاري.

وأكد حسني في تصريحاته أن الأمين العام ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للساق الواحدة كشف عن تأجيل البطولة بسبب ظروف خارجة عن الإرادة.

تابع حسني أن خطاب رئيس الاتحاد الإفريقي أكد أنه في الأيام القليلة الماضية، أجروا العديد من المناقشات مع اللجنة المنظمة المحلية ووجدوا أنه من المستحيل تنظيم الحدث، ولكن هناك محاولات الآن لتنظيم البطولة في الفترة من 18 إلى 30 مايو 2024.

كانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم رفقته منتخبات الكاميرون ونيجيريا وبوروندي.