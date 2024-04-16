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الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

محمد شوقي رئيسًا لبعثة الأهلي في الكونغو

محمد شوقي عضو مجلس
محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي
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كلف مجلس إدارة النادي الأهلي ، برئاسة محمود الخطيب، قرر تكليف الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الكونغو ظهر غد الأربعاء، لمواجهة فريق مازيمبي، في الدور نصف النهائي لدوري رابطة الأبطال.

وحرص الدكتور محمد شوقي على التنسيق والترتيب الكامل مع الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، بخصوص كافة الأمور المتعلقة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية غدا الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر عصر يوم السبت المقبل و المغدرة إلي المطار مباشرا .

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قد منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء وذلك بعد الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف في لقاء الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات سفر البعثة الحمراء إلى الكونغو خلال الأيام الماضية، من تأشيرات السفر لكل أعضاء البعثة وحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب ووسائل التنقل طوال فترة الإقامة في الكونغو حتى موعد العودة عقب المباراة مباشرة.

يلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر السبت الموافق 20 أبريل  الجاري فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب ستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء يوم الجمعة 26 أبريل الجاري.

 

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