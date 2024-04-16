بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| بيرما: خسارتنا أمام الأهلي منطقية

قال خالد بيرما، المدير الفني لنادي الفتح المغربي إن خسارة فريقه أمام النادي الأهلي في دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة جاءت منطقية بسبب فارق الخبرات والإمكانات، مشيرا إلى أن الجهاز الفني استفاد من التجربة والاحتكاك مع أحد أفضل فرق القارة.

وأكد بيرما أن فريقه يدرك جيدا قوة الأهلي وتاريخه في الكرة الطائرة وأنهم حاولوا بذل أقصى جهد لهم من أجل تقديم أفضل ما يمكن، لافتا إلى أنه يشعر بالرضا عن أداء اللاعبين وما قدموه في المباراة، التي خسرها بنتيجة 3-0.

وأضاف أن فريق استعد جيدا لمواجهة الإسمنت الأثيوبي المقررة اليوم، مؤكدا رغبة الفتح المغربي القوية في التأهل للدور المقبل والمنافسة على اللقب.

وكان الفتح المغربي قد خسر من الأهلي بنتيجة 3-0 ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة إفريقيا التي تقام في ضيافة النادي.