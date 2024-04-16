بمشاركة مصرية.. كان السينمائي يكشف عن أفلام "نصف شهر المخرجين"

كشف مهرجان كان السينمائي (14-24 مايو) عن قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة “نصف شهر المخرجين”، المقامة على هامش النسخة الـ77 للمهرجان الفرنسي الأبرز في أوروبا.
وتضم المسابقة 21 فيلما، من بينها الفيلم المصري “شرق 12” للمخرجة هالة القوصي، وتدور أحداثه في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، يتمرد فيه الموسيقار الشاب عبدو (عمر رزيق) على شوقي البهلوان (أحمد كمال) الذي يدير المكان بخليط من العبث والعنف وجلالة الحكاءة (منحة البطراوي) التي تخفف عن الناس بحكايات خيالية عن البحر الذي لا يعرفه أحد، ويخطط عبدو، مستعينا بموهبته، مع الشابة ننة (فايزة شامة) لكسر قبضة شوقي ونيل الحرية في عالم أرحب.
كما ينافس في نفس المسابقة أيضا المخرج الفلسطيني مهدي فليفل بفيلم “To a Land Unknown”. وفيما يلي القائمة الكاملة لأفلام مسابقة “نصف شهر المخرجين”:
This Life of Mine (فيلم الافتتاح)
In His Own Image
Christmas Eve in Miller’s Point
Desert of Namibia
شرق 12
Eat The Night
Eephus
Gazer
Ghost Cat Anzu
Good One
Mongrel
Visiting Hours
Savanna And The Mountain
Sister Midnight
Something Old, Something New, Something Borrowed
The Falling Sky
The Hyperboreans
To a Land Unknown
Universal Language
Volvereis
Plastic Guns (فيلم الختام)