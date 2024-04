بمشاركة مصرية.. كان السينمائي يكشف عن أفلام "نصف شهر المخرجين"

كشف مهرجان كان السينمائي (14-24 مايو) عن قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة “نصف شهر المخرجين”، المقامة على هامش النسخة الـ77 للمهرجان الفرنسي الأبرز في أوروبا.

وتضم المسابقة 21 فيلما، من بينها الفيلم المصري “شرق 12” للمخرجة هالة القوصي، وتدور أحداثه في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، يتمرد فيه الموسيقار الشاب عبدو (عمر رزيق) على شوقي البهلوان (أحمد كمال) الذي يدير المكان بخليط من العبث والعنف وجلالة الحكاءة (منحة البطراوي) التي تخفف عن الناس بحكايات خيالية عن البحر الذي لا يعرفه أحد، ويخطط عبدو، مستعينا بموهبته، مع الشابة ننة (فايزة شامة) لكسر قبضة شوقي ونيل الحرية في عالم أرحب.

كما ينافس في نفس المسابقة أيضا المخرج الفلسطيني مهدي فليفل بفيلم “To a Land Unknown”. وفيما يلي القائمة الكاملة لأفلام مسابقة “نصف شهر المخرجين”:

This Life of Mine (فيلم الافتتاح)

In His Own Image

Christmas Eve in Miller’s Point

Desert of Namibia

شرق 12

Eat The Night

Eephus

Gazer

Ghost Cat Anzu

Good One

Mongrel

Visiting Hours

Savanna And The Mountain

Sister Midnight

Something Old, Something New, Something Borrowed

The Falling Sky

The Hyperboreans

To a Land Unknown

Universal Language

Volvereis

Plastic Guns (فيلم الختام)