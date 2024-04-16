بالأسماء.. مصرع 8 أشخاص وإصابة 13 آخرين بحادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي - الفيوم

حصلت «البوابة نيوز » على أسماء 21 شخصًا بينهم 8 متوفيين بينهم ثلاث اطفال متوفى، وهم ضحايا حادث انقلاب سيارة «ميكروباص» على طريق اسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم عند بوابات دهشور اتجاه محافظة القاهرة ، بسبب السرعة الزائدة، حيث انقلبت السيارة عدة مرات، ما أسفر عن إصابة 13 شخص ووفاة 8 اشخاص بينهم ثلاث اطفال، وتنوعت إصاباتهم بين بسيطة وخطيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى 6 اكتوبر والمتوفى إلى مستشفى طاميه المركزي.

وأسفر حادث انقلاب ميكروباص، عن مصرع كل من : بسمله بهاء رجب عبد الفتاح 12 سنه، وحمزة محمد شوقي 3 سنوات ، مروة حسن رجب 40سنه، واحمد حسن عبد الفتاح، 25سنه، و مها ممدوح عبد الرشيد 35سنه، ومحمد شهدي السيد راشد 60 سنه وجميعهم مقيمين بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وتم نقلهم إلى مشرحه مستشفي طاميه المركزي، ووفاة احمد عبد الصمد ابراهيم 10سنوات، نادر سيد محمود علي 35سنه ومقيمين ببني غانم بمحافظة المنيا، توفي داخل سيارة الإسعاف وتم نقلهم إلى مشرحه مستشفى 6 اكتوبر .

واستقبلت مستشفى 6 اكتوبر ، 13 مصابًا في حادث انقلاب السيارة، وهم عبد الصمد ابراهيم عبد الدايم 42 سنه، مصاب باشتباه إصابة بالعمود الفقري، وأسماء حسن رجب، 26 سنة، مصاب بكدمات، وتيسير عبد الصمد ابراهيم ، 13 سنه مصابة بكدمات، وابراهيم عبد الصمد ابراهيم، مجهول السن، مصاب بكدمات، وملك عبد الصمد ابراهيم مجهولة السن، مصابه بكدمات وسحجات، ورحمه عبد الصمد ابراهيم ، مجهوله السن، مصابه باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، بثينة عثمان عبد الغني، 40 سنة، مصابه باشتباه ارتجاج، وحسن محمود سيد، 4 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومقيمين جميعا بمحافظة المنيا، واربع اشخاص مجهولين الاسم والهوية.